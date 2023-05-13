Известный музыкант рассказал о своей татуировке в виде хачапури

Известный музыкант Алмас Гатауллин, более известный как Thomas Mraz, в интервью изданию The City рассказал о своей татуировке в виде хачапури.

Исполнитель пояснил, что на предплечье у него есть татуировка в виде лодочки с яйцом и двумя колосками. Рисунок он посвятил своей первой поездке в Санкт-Петербург, которая состоялась десять лет назад.

Певец отметил, что в этом городе приятели постоянно водили его в грузинское кафе, где всегда брали хачапури по-аджарски. Именно это блюдо и стало символом его молодости и впоследствии рисунком на теле.

Ранее были названы самые популярные городские символы для татуировок.