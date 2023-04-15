Названы самые популярные городские символы для татуировок

Самые популярные городские символы для татуировок назвал «Мосленте» доктор исторических наук, научный сотрудник Московского городского педагогического университета Иван Гринько. Ими оказались узнаваемые общегородские элементы — храм Василия блаженного, Георгий Победоносец, а также символы московских футбольных клубов.

«Иногда используются и более общие символы. Я видел большие татуировки на всю спину с изображением Кремля и набережных. Понятно, что это скорее исключение, потому что очень дорого и очень болезненно», — отметил эксперт.

По словам Гринько, в столице не слишком популярны татуировки с образами тех или иных районов. Он пояснил, что в Москве мало развита локальная идентичность.

Ранее россиянам раскрыли правила ухода за татуировками летом. Тату-мастер и владелец студии Ermaktattoo Владимир Ермак подчеркнул, что заботиться необходимо как о свежих, так и о старых рисунках на теле.