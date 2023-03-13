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13:06, 13 марта 2023
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Раскрыт срок таяния снега в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал сход снега в Москве и Подмосковье не раньше апреля.

Раскрыт срок таяния снега в Москве
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Снег в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, растает не раньше первой декады апреля. Такой срок раскрыл «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сугробы в столичном регионе под конец зимы оказались на шесть сантиметров выше нормы, пояснил синоптик. «Так что рассчитывать, что через неделю снег сойдет, нецелесообразно», — дал прогноз метеоролог.

По словам Вильфанда, на следующей неделе температура воздуха в столичном регионе прогреется на четыре-пять градусов выше нормы, что соответствует началу апреля. Прогнозируются осадки, снежный покров постепенно начнет сходить.

«Москвичи всегда с нетерпением ждут прихода весны, но март — это зимний месяц, в первых числах которого наблюдаются самые большие сугробы», — напомнил эксперт.

Ранее Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в Москве с 14 марта. Наиболее комфортным днем на неделе, по его словам, станет среда.

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