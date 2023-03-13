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10:38, 13 марта 2023
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Москвичам спрогнозировали резкое потепление

Вильфанд спрогнозировал москвичам резкое потепление с 14 марта.

Москвичам спрогнозировали резкое потепление
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Резкое потепление до 7 градусов выше нуля со вторника, 14 марта, спрогнозировал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник в столице ожидается «бодрящая и свежая погода» с температурой до минус 5-6 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Во вторник температура повысится до плюс 3-5 градусов. При этом наиболее комфортным днем на неделе станет среда — порывы ветра станут слабее, а солнца будет проявляться больше.

В четверг и пятницу теплая погода в городе сохранится, по прогнозам ожидается до 7 градусов тепла. При этом в воскресенье температура понизится на несколько градусов, отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, что устойчивое тепло придет в Москву в конце марта.

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