Москвичам спрогнозировали резкое потепление

Резкое потепление до 7 градусов выше нуля со вторника, 14 марта, спрогнозировал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник в столице ожидается «бодрящая и свежая погода» с температурой до минус 5-6 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Во вторник температура повысится до плюс 3-5 градусов. При этом наиболее комфортным днем на неделе станет среда — порывы ветра станут слабее, а солнца будет проявляться больше.

В четверг и пятницу теплая погода в городе сохранится, по прогнозам ожидается до 7 градусов тепла. При этом в воскресенье температура понизится на несколько градусов, отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, что устойчивое тепло придет в Москву в конце марта.