Главный режиссер столичного театра «Ленком» раскрыл свою недосягаемую мечту

Главный режиссер знаменитого столичного театра «Ленком», 38-летний Алексей Франдетти раскрыл «Мосленте» свою недосягаемую мечту.

Он признался, что много лет назад ею был сам театр, в котором он работает сейчас. Когда Франдетти только прибыл в Москву из Ташкента, «Ленком» стал первым местом в столице, которое он посетил. Тогда здесь давали наиболее запомнившийся ему спектакль «Варвар и еретик».

«Для юного меня "Ленком" был даже не глотком воздуха, а недосягаемой мечтой. Мы с моими одногруппниками всегда знали, что где-то далеко есть такое место, но и не надеялись там оказаться», — сказал Франдетти.

Он также назвал театр Хогвартсом для современной молодежи.

Ранее преемник режиссера Марка Захарова, новый главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти отреагировал на свое назначение.