Большой театр отказался от спектакля из-за закона о пропаганде ЛГБТ
Постановку «Нуреев» Серебрянникова убрали из репертуара из-за закона о пропаганде ЛГБТ.
Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отказался от дальнейших показов спектакля «Нуреев» режиссера Кирилла Серебрянникова из-за закона о пропаганде ЛГБТ. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил на пресс-конференции генеральный директор учреждения Владимир Урин.
По его словам, как только закон был подписан, спектакль из репертуара убрали. Премьера балета, посвященного танцовщику Рудольфу Нурееву, состоялась в Большом театре в 2017 году.
Серебрянников в своем Telegram-канале заявил, что закон о пропаганде ЛГБТ специально принимали против этого спектакля и нескольких книг.
Балет в постановке режиссера Кирилла Серебрянникова повествует о биографии советского артиста балета Рудольфа Нуреева. В 1961 году после окончания гастролей в Париже танцовщик попросил политического убежища, впоследствии выступая на сценах Англии и Франции.
Ранее стало известно, что актриса Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра «Современник».