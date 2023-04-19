Большой театр отказался от спектакля из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отказался от дальнейших показов спектакля «Нуреев» режиссера Кирилла Серебрянникова из-за закона о пропаганде ЛГБТ. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил на пресс-конференции генеральный директор учреждения Владимир Урин.

По его словам, как только закон был подписан, спектакль из репертуара убрали. Премьера балета, посвященного танцовщику Рудольфу Нурееву, состоялась в Большом театре в 2017 году.

Серебрянников в своем Telegram-канале заявил, что закон о пропаганде ЛГБТ специально принимали против этого спектакля и нескольких книг.

Балет в постановке режиссера Кирилла Серебрянникова повествует о биографии советского артиста балета Рудольфа Нуреева. В 1961 году после окончания гастролей в Париже танцовщик попросил политического убежища, впоследствии выступая на сценах Англии и Франции.

Ранее стало известно, что актриса Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра «Современник».