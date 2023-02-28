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01:21, 28 февраля 2023
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Российские работодатели столкнулись с массовой текучкой кадров

Российские работодатели столкнулись с массовой текучкой кадров
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С массовой текучкой кадров столкнулись 74 процента российских работодателей по состоянию на февраль 2023 года. Результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» есть в распоряжении «Мосленты».

«Чаще всего компании сталкиваются с нехваткой продавцов (23 процента), слесарей (21 процент) и разнорабочих (21 процента). 19 процентов компаний рассказали, что им сложно найти водителей, 15 процентов отметили поиск грузчиков, а 14 процентов — электриков», — говорится в пресс-релизе.

Еще 11 процентов опрошенных представителей компаний отметили нехватку кассиров и уборщиков, девять процентов — сантехников, курьеров и сборщиков заказов, по шесть процентов — барменов, официантов и строителей. Кроме того, работодатели сообщали о нехватке менеджеров по работе с клиентами, операторов call-центров, инженеров и медицинского персонала.

«Особенно острой проблема стала во время пандемии, когда активно начали развиваться сервисы доставки, а курьеров и водителей, которые могли бы доставлять товары, стало не хватать, в том числе и из-за оттока мигрантов, которые закрывали большую часть потребностей бизнеса. Сейчас бизнес немного приспособился, в этом большую роль сыграла самозанятость, благодаря которой компании научились закрывать временные потребности в кадрах и приглашать специалистов на выполнение конкретных работ», — прокомментировал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Всего в исследовании приняли участие более 700 респондентов из всех округов России.

Ранее российские работодатели назвали ключевые критерии для повышения сотрудников.

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