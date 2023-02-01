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09:45, 01 февраля 2023
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В Москве при тушении пожара обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями

В Москве при тушении пожара обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тела двух человек с ножевыми ранениями обнаружили при тушении пожара в квартире дома на улице Чистопольская в Москве. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает столичная прокуратура. ЧП произошло около 5:00.

«Один из мужчин — хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства по статье 105 УК РФ.

Ранее к 15 годам лишения свободы приговорил суд жителя Подмосковья, убившего в мае 2021 года двух человек в Королеве.

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