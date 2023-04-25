Мошенники использовали телефонную базу из 15 тысяч номеров для отъема денег

Мошенники под видом сотрудников банка звонили москвичам и выманивали у них деньги. В схеме по отъему средств они использовали телефонную базу на 15 тысяч пользователей, сообщает МВД Медиа. Одного из злоумышленников задержали.

По данным ведомства, подозреваемый состоял в преступной группе, члены которой также занимались обзвоном граждан. Под видом работников кредитно-финансовых организаций они звонили жертвам и под предлогом подозрительной активности с их счетами уговаривали переводить деньги на «безопасные» счета.

С помощью изъятой базы номеров установлено около 40 пострадавших. Возбуждено 18 уголовных дел о кражах и мошенничестве, объединенные в одно производство. Соучастники задержанного объявлены в розыск.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли.