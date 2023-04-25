Телефонные мошенники обманули профессоров МГУ и МГТУ на миллионы рублей

На миллионы рублей обманули телефонные мошенники по старой схеме пожилых профессоров МГУ и МГТУ. По данным Mash, аферисты выманили у первого семь миллионов рублей, а у второго — полтора миллиона.

Ученым позвонили якобы представители Центробанка, сообщив, что с их счетов пытаются списать деньги и предложив спасти сбережения переводом на «безопасные счета». Заподозрили неладное профессоры уже слишком поздно. В полиции им объяснили, что найти аферистов практически невозможно.

Ранее профессор МГУ заявила в полицию на старшего научного сотрудника того же университета, пригрозившего нанять для разбирательства с ней киллера.