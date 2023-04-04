Профессор МГУ заявила в полицию об угрозе убийством от коллеги

Профессор кафедры политологии Востока Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова заявила в полицию на старшего научного сотрудника МГУ, пригрозившего нанять для разбирательства с ней киллера, сообщает Baza.

По данным издания, на встрече с проректором университета во время обсуждения работы профессора ее коллега заявил, что «если нет других способов с ней разобраться, придется нанимать киллера». Женщине о случившемся сообщили другие сотрудники вуза. Профессор обратилась в полицию, пишет канал.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве.