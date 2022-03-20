Популярная телеведущая назвала преимущества Москвы перед городами Европы

Популярная телеведущая Ирена Понарошку назвала преимущества Москвы перед городами Европы и мира. Ее процитировало издание «Москвич Mag».

По мнению телезвезды, российская столица выигрывает у других городов по очень многим пунктам. «Во-первых, Москва живет в круглосуточном режиме. Здесь можно в любой момент пойти в салон красоты, помыть машину, купить продукты, поесть — чего нельзя сделать, например, в Европе, где все закрывается очень рано», — обратила внимание она.

Индустрия красоты в Москве намного лучше, чем в других городах, продолжила Понарошку. «Да и наш сервис в ресторанах не уступает другим мировым столицам. Лично мне удобнее, когда не надо стоять в очереди на вход, как в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Когда столики стоят не так близко, как в Европе, а официанты приветливы и расторопны», — призналась она.

Знаменитая москвичка отметила: при посещении других городов мира она всегда сравнивает их сервис с московским. «И очень часто Москва выигрывает», — заключила телеведущая.

Ранее популярный актер назвал преимущество Москвы перед европейской столицей.