Известная телеведущая заявила о личном ограничении в новогоднюю ночь

О личном ограничении в новогоднюю ночь заявила «МК.RU» в прошлом спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, а сегодня телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Существует одно правило, которое я не нарушаю никогда, даже на Новый год: после десяти часов вечера нельзя есть», — заявила известная москвичка.

Но это не значит, что знаменитость не накрывает праздничный стол для семьи. Ее фирменное новогоднее блюдо — манты по старинному семейному рецепту, передающемуся из поколения в поколение. «Никакого особенного секрета в нем нет. Главное — все делать своими руками. Без использования мясорубок, блендеров и кухонных комбайнов. Иначе манты получатся не такими вкусными», — поделилась Утяшева.

Телеведущая обязательно ставит на новогодний стол и национальные башкирские блюда — плов, домашние пироги и хлеб, чак-чак с башкирским медом, ведь она родилась в Башкортостане. «Стараюсь делать так, чтобы блюда были не только вкусными, но и полезными», — подчеркнула экс-гимнастка.

Ранее Утяшева раскрыла подробности первого свидания с Павлом Волей. Нынешний муж тогда долго зазывал ее в ресторан или клуб, но спортсменка настояла на парке, недалеко от которого жила.