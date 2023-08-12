Телеведущая Ольга Орлова раскрыла свое местоположение

Свое местоположение раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица и телеведущая Ольга Орлова. Она отправилась с мужем в Милан.

«Мы прилетели в Милан. Будем жить в новом отеле, который только открылся. Раньше на его месте была семинария», — рассказала она подписчикам.

Орлова показала в сторис свою прогулку по городу. В частности, она посетила знаменитую площадь Пьяцца-дель-Дуомо. После прогулки артистка пожаловалась на сильно натертые ноги, из-за этого на ужин в ресторан ей пришлось пойти в шлепках.

Ранее Орлова показала фигуру через полгода после родов.