21:17, 12 августа 2023
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Телеведущая Ольга Орлова раскрыла свое местоположение
Телеведущая Ольга Орлова отправилась с мужем в Милан.
Фото: @olgaorlova1311
Свое местоположение раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица и телеведущая Ольга Орлова. Она отправилась с мужем в Милан.
«Мы прилетели в Милан. Будем жить в новом отеле, который только открылся. Раньше на его месте была семинария», — рассказала она подписчикам.
Орлова показала в сторис свою прогулку по городу. В частности, она посетила знаменитую площадь Пьяцца-дель-Дуомо. После прогулки артистка пожаловалась на сильно натертые ноги, из-за этого на ужин в ресторан ей пришлось пойти в шлепках.
Ранее Орлова показала фигуру через полгода после родов.