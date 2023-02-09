Известная московская телеведущая попала в «плен» к пингвинам в Антарктиде

Покорению Антарктиды посвятила первый месяц 2023 года известная московская телеведущая, танцовщица и хореограф Ирина Поворознюк. О том, как попала в шторм, впервые увидела горбатого кита и оказалась в «плену» у местных пингвинов, она рассказала «Мосленте».

«Путешествие в снежный и пустынный край, который каждому из нас знаком по школьным учебникам, начинается на краю света — так называют городок Ушуайя в Аргентине. Путь лежит через пролив Дрейка, известный своим скверным характером — сильные ветры, огромные волны, ледяная вода, попадая в которую можно моментально замерзнуть», — рассказала Поворознюк. Судно, на котором телеведущая отправились в путь, пробиралось сквозь шторм двое суток.

Перед высадкой в Антарктиде необходимо продезинфицировать одежду, отметила собеседница «Мосленты». И ученые, и путешественники проходят через сооружение со специальной жидкостью, чтобы промыть все, что будет соприкасаться с поверхностью материка. Так здесь следят за состоянием местной среды ― в нее не должны попасть посторонние организмы.

«В путешествии по Антарктиде легко потеряться во времени. Полярные ночь и день длятся по полгода. Если не смотреть на часы в телефоне, можно запутаться», — поделилась Поворознюк.

Ее первая встреча с китом случилась во время одной из экспедиций к айсбергам, в которую она с командой отправилась на надувной резиновой лодке с жестким носом. «Мы увидели, что кит проплыл совсем рядом. На обратном пути его удалось разглядеть во всей красе — это был горбатый кит. Я испытала страх и восторг одновременно», — призналась телеведущая.

Одним из самых страшных для Поворознюк моментом путешествия стала встреча с пингвинами. «В Антарктиде есть правило — всегда уступать им дорогу, это их земля. Мне пришлось замереть на месте, чтобы не испугать животных. В это время пингвины окружили меня и долго занимались своими делами: ныряли в воду, возвращались на сушу. Когда они отступили, мне пришлось возвращаться к остальным бегом, иначе можно было остаться без связи», — поделилась она.

Ранее Поворознюк рассказала о знакомстве с хореографом певицы Кристины Агилеры — Райаном Чендлером. «Был эпизод в моей карьере, когда он назвал меня лучшей», — рассказала она.