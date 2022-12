Известная телеведущая рассказала о знакомстве с хореографом Кристины Агилеры

О знакомстве с хореографом Кристины Агилеры Райаном Чендлером «Мосленте» рассказала известная телеведущая, одна из самых успешных хореографоф-постановщиков в России Ирина Поворознюк.

«Был эпизод в моей карьере, когда лучшей в стиле хип-хоп меня назвал сам Райан Чендлер. Это довольно известный хореограф поп-исполнителей таких как Кристина Агилера, Шон Кингстон, Мэрайя Кэри», — поделилась танцовщица.

По ее словам, знаменитый хореограф также работал в телешоу So You Think You Can Dance (Итак, ты думаешь, что умеешь танцевать — "Мослента"). Одно время эта программа произвела фурор по всему миру. Локализованные версии реалити-шоу транслировались в 39 странах, это около 90 сезонов и все рейтинговые. Попасть на это шоу было мечтой русской Поворознюк, однако программу в России так и не запустили. Зато Чендлер приехал в страну со своим мастер-классом, на который девушке все же удалось попасть и перенять опыт от звезды мирового уровня.

По ее словам, участников на мастер-классах у Райана было настолько много, что иногда это напоминало муравейник. Хореограф призналась, что участвовала в таком массовом тренинге единственный раз в жизни, потому что полететь в США на тот момент было для нее чем-то запредельным.

«В какой-то момент Райан устроил битву танцоров. Станцевать связку смогли лишь 70 человек, в числе которых оказалась и я. Помню это чувство, когда тебя выбирают. Райан называл меня "red cap" (красная кепка — "Мослента"), так как я была в красной бейсболке. Придать связке музыкальности и индивидуальности смогли только две девушки. Эмоции зашкаливали, когда меня отметил такой профессионал, а станцевать с ним его связки было просто феерией», — призналась телеведущая.

