Известный российский телеведущий раскрыл свои доходы

Свои доходы от рекламы в соцсетях раскрыл в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» известный российский телеведущий и стилист Александр Рогов.

«Пост в Telegram стоит 150 тысяч рублей. В других соцсетях стоит дороже, но я ими сейчас не пользуюсь, потому что активность маленькая... Но там — 500 тысяч рублей», — ответил он на вопрос ведущей о своем прайс-листе.

Рогов уточнил, что это цены разовых акций. Если речь идет о больших проектах, то цены обговориваются отдельно, на личных встречах, с участием специалистов по этим вопросам. Ведущий заявил, что не делает публикации про лекарства или клиники, которых не знает.

Ранее о своих доходах в начале карьеры рассказала певица Бьянка. «В 20 лет я была абсолютно счастлива, успешна и, представьте, мне хватало 100 долларов в месяц, чтобы жить и быть уверенной в том, что у меня все прекрасно», — вспомнила она.