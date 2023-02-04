Люди
12:41, 04 февраля 2023
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Певица Бьянка раскрыла свои доходы в начале карьеры

Певица Бьянка раскрыла свои доходы в начале карьеры
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Размер своих доходов в начале карьеры раскрыла в интервью «Мосленте» популярная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая). Также она призналась, что со временем из-за своей работы стала держать дистанцию с многими людьми.

«В 20 лет я была абсолютно счастлива, успешна и, представьте, мне хватало 100 долларов в месяц, чтобы жить и быть уверенной в том, что у меня все прекрасно. Позже у меня появилась социофобия. Хотя, если честно, я даже не могу это так назвать. Думаю, это просто принятие или непринятие людей такими, какие они есть», — сказала она.

Исполнительница призналась, что теперь делит людей на группы: тех, с кем общаться приятно, и тех, с кем лучше не коммуницировать. По ее словам, в людях присутствует достаточно много качеств, которые ей непонятны, из-за чего звезда крайне выборочна в выборе человека для общения.

Ранее Бьянка поделилась фотографией после операции. Ее внешний вид после такого преображения удивил пользователей сети.

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