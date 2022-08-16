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Телеврач развеял популярные мифы об аллергии на лактозу и глютен

Телеврач развеял популярные мифы об аллергии на лактозу и глютен
Фото: Steven Cordes / Unsplash

Популярные мифы об аллергии развеял в личном Telegram-канале известный телеврач, педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус.

По его словам, аллергии на лактозу и на глютен не существует. Он заявил, что глютен и лактоза сами по себе не являются аллергенами, а состояние, при котором организм негативно реагирует на эти вещества, называют иным словом — непереносимостью.

При этом Продеус уточнил, что эта непереносимость способна вызывать развитие аллергических направлений. Для их лечения врачи назначают лекарства, отличные от тех, которые назначают при обычной аллергии.

Ранее рекомендации при появлении аллергии на солнце дала известный врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева.

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