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18:14, 16 января 2023
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Тело актера из сериалов «Физрук» и «Интерны» нашли в московской квартире

Тело актера из сериалов «Физрук» и «Интерны» нашли в московской квартире
Кадр: фильм «Мавр сделал своё дело»

В квартире на юго-западе Москвы нашли тело актера Владимира Ипатова, снимавшегося в сериалах «Физрук», «Интерны» и «Папины дочки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вчера в квартире на улице Генерала Антонова найден мертвым актер Владимир Ипатов, ему было 64 года. Предварительно, смерть наступила около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено. Точная причина смерти Ипатова будет установлена после экспертизы», — сообщил собеседник агентства.

К правоохранителям обратилась дочь Ипатова после того, как актер перестал выходить на связь. В последний раз она общалась с отцом в конце 2022 года.

Ранее в одной из квартир в Москве нашли тело убитой женщины. На лестничной клетке, где расположена квартира, обнаружили следы, похожие на кровь.

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