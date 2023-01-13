В одной из московских квартир обнаружили тело убитой женщины, сообщили в пресс-службе столичной Прокуратуры.

«В квартире жилого дома на ул. Советской Армии обнаружено тело женщины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений шеи и спины. На лестничной клетке, где расположена квартира, обнаружены следы, похожие на кровь», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подмосковной квартире обнаружили тела женщины и ее сына-подростка. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).