14:58, 21 июля 2023
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Тело бизнесмена-миллиардера нашли в московской квартире
Тело миллиардера и основателя сервиса «Служба 77» Кудрякова нашли в квартире в Москве.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В квартире в центре Москвы нашли тело миллиардера и основателя сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
63-летний бизнесмен был найден мертвым в доме на Кудринской площади. Предположительно, его смерть наступила вследствие онкологического заболевания. Проводится проверка.
Ранее в Подмосковье нашли тело крупного строительного инвестора Андрея Белюченко. У погибшего обнаружили ссадину на лбу. В доме также нашли следы крови. Правоохранители начали расследование.