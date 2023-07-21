Тело бизнесмена-миллиардера нашли в московской квартире

В квартире в центре Москвы нашли тело миллиардера и основателя сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

63-летний бизнесмен был найден мертвым в доме на Кудринской площади. Предположительно, его смерть наступила вследствие онкологического заболевания. Проводится проверка.

Ранее в Подмосковье нашли тело крупного строительного инвестора Андрея Белюченко. У погибшего обнаружили ссадину на лбу. В доме также нашли следы крови. Правоохранители начали расследование.