В подмосковном лесу нашли разложившееся тело человека

В лесу подмосковных Мытищ нашли разложившееся тело человека, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, частично скелетированный труп мужчины был найден в лесополосе деревни Новоалександрово. Умерший мужчина был одет в черную куртку, рубашку, штаны и ботинки.

По предварительным данным, смерть человека наступила около шести месяцев назад. На месте происшествия также был найден фонарик. Личность погибшего, а также причины и обстоятельства его смерти устанавливаются. Тело доставили в морг.

Ранее были раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире.