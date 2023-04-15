23:05, 15 апреля 2023
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Тело человека обнаружили после пожара в квартире в центре Москвы
В квартире в 3-м Самотечном переулке после пожара было обнаружено тело женщины.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Пожар произошел в одной из квартир в центре города, передает пресс-служба столичной прокуратуры. После ликвидации возгорания на месте происшествия было обнаружено тело пожилой москвички.
По информации ведомства, пламя вспыхнуло в жилом доме в 3-м Самотечном переулке в Тверском районе Москвы. 83-летняя пенсионерка скончалась на месте.
Прокуратура контролирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, а также обстоятельств произошедшего. Точную причину возгорания определят эксперты.
Ранее взрыв от самодельного фейерверка произошел в столичной многоэтажке.