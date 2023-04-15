Взрыв от самодельного фейерверка произошел в столичной многоэтажке

Приехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что взрыв произошел на 14 этаже. По предварительным данным, 31-летний мужчина пытался самостоятельно сделать фейерверк, однако устройство внезапно сдетонировало. Пострадавшему оторвало два пальца на руке, его госпитализировали.

Сообщается, что остальные жильцы дома не пострадали, здание также уцелело. Сейчас правоохранители проверяют информацию о случившемся.

Ранее были опубликованы кадры пожара после взрыва на складе с запчастями в Красногорске.