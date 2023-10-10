Тело главы подмосковного города нашли в его доме

Главу подмосковного города Подольска 47-летнего Дмитрия Жарикова нашли мертвым в его квартире. По данным SHOT, он скончался из-за оторвавшегося тромба.

Сообщается, что утром во вторник, 10 октября, Жариков долго не выходил из дома. Тогда приехавший за ним водитель, испугавшись за начальника, решил разбить окно. Проникнув в помещение, он обнаружил тело Жарикова.

Как сообщает Mash, еще 9 октября Жариков проверял обновленный стадион «Весна» и был здоров.

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