Тело подростка нашли на одной из улиц в Москве

Тело 15-летнего подростка нашли на западе Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, труп молодого человека был найден на Осенней улице около шести часов утра в понедельник, 31 июля. Известно, что мальчик регулярно посещал невролога.

По одной из версий, причиной гибели подростка могло стать самоубийство.

Ранее также тело 15-летней школьницы нашли у многоэтажки в Москве.