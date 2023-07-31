13:12, 31 июля 2023
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Тело подростка нашли на одной из улиц в Москве
Тело подростка нашли на западе Москвы.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Тело 15-летнего подростка нашли на западе Москвы. Об этом стало известно MK.RU.
По информации издания, труп молодого человека был найден на Осенней улице около шести часов утра в понедельник, 31 июля. Известно, что мальчик регулярно посещал невролога.
По одной из версий, причиной гибели подростка могло стать самоубийство.
Ранее также тело 15-летней школьницы нашли у многоэтажки в Москве.