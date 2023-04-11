Тело 16-летней школьницы нашли в туалете московской квартиры

Россиянка нашла тело 16-летней дочери с огнестрельным ранением в туалете своей квартиры в поселке Вороново в Новой Москве после того, как услышала непонятный хлопок. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает MK.RU.

Известно, что в квартире на верхней полке шкафа отец 11-классницы хранил травматический пистолет «Гроза». У мужчины на него имелось официальное разрешение. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в квартире в подмосковном Домодедове рядом с телами мужчины и женщины обнаружили двух живых детей в возрасте один и два года.