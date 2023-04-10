В подмосковной квартире рядом с телами двух взрослых нашли живых детей

В квартире в подмосковном Домодедове обнаружили тела мужчины и женщины и двух живых детей, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

При осмотре на телах погибших взрослых не было обнаружено признаков насильственной смерти, но ее причина пока не установлена. Приехавшие на место происшествия медики осмотрели детей в возрасте один и два года. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По информации прокуратуры Московской области, в квартире обнаружили тела 42-летней женщины и 37-летнего мужчины. Сейчас дети переданы близкому родственнику.

Ранее бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся в отеле в Москве рядом с телом мертвой жены и странной запиской от неизвестного.