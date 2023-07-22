Тело жены автора хита «Рюмка водки на столе» нашли у московской многоэтажки

Тело жены автора хита «Рюмка водки на столе», исполнителя и композитора Жеки (Евгений Григорьев) нашли у одной из московских многоэтажек на Бакунинской улице. Об этом в субботу, 22 июля, «Известиям» сообщили в правоохранительных органах.

Стало известно, что она покончила с собой. 37-летняя женщина скончалась еще до приезда медиков.

Известный хит «Рюмка водки на столе», написанный Григорьевым, исполняет народный артист России Григорий Лепс. Сам исполнитель Жека выступает с авторскими песнями в жанре шансон.

Ранее звезда фильма «Все умрут, а я останусь» Шувалова попыталась покончить с собой в Москве.