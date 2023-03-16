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13:51, 16 марта 2023
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Тело 28-летней стюардессы обнаружили в подмосковной квартире

SHOT: тело 28-летней бортпроводницы нашли в ванной через неделю после смерти.

Тело 28-летней стюардессы обнаружили в подмосковной квартире
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В квартире жилого дома в подмосковных Химках обнаружили тело 28-летней стюардессы. Труп женщины нашли в ванной через неделю после смерти, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным следователей, тело погибшей висело на стене, а входная дверь в квартиру была открыта. Предсмертной записки бортпроводница не оставила. Труп обнаружила ее подруга.

Женщина была уроженкой Омской области и снимала жилье в Подмосковье, уточнил SHOT. Обстоятельства и причина гибели россиянки устанавливаются.

Ранее тело убитой женщины обнаружили в одной из московских квартир. Погибшую закололи ножом.

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