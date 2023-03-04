Петербуржец проснулся в московском отеле рядом с телом мертвой жены и запиской

Бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся в одном из московских отелей рядом с телом мертвой жены и странной запиской от неизвестного, в которой было написано: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер». Об этом сообщает Mash.

«35-летнюю Дину супруг обнаружил, когда проснулся с похмельем и амнезией. Последнее, что помнил Андрей — как заселялся с женой в отель на Ленинградском шоссе пару дней назад», — говорится в сообщении.

Мужчина отмечает, что жена была здорова и не имела никаких хронических заболеваний. По камерам полицейским удалось вычислить, что вместе с супругами в номер заходил неизвестный, который ушел из отеля несколько часов спустя.

На данный момент неизвестного мужчину разыскивает полиция. Пострадавший бизнесмен госпитализирован с опиумным отравлением.

Ранее в столице произошло двойное убийство супружеской четы. В квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту, обнаружили тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти.