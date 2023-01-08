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23:47, 08 января 2023
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Врач заявил о вреде сбивания температуры около 37 градусов

Врач заявил о вреде сбивания температуры около 37 градусов
Фото: Unsplash

О вреде сбивания невысокой температуры при болезни заявил «Вечерней Москве» врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, жаропонижающие средства не нужно использовать при показателях ниже 38 градусов.

«Повышение температуры тела — реакция на воспалительный процесс. Когда температура тела повышается и человек потеет, он выжигает все те вирусы и бактерии, которые попали в организм», — объяснил эксперт. Таким образом, если сбивать температуру около 37 градусов, болезнь может затянуться, уточнил он.

Лишин отметил, что при температуре выше 38 градусов организму становится трудно справляться с недугом. В таком случае врач разрешил прием медикаментов, сбивающих жар.

Ранее отличительные симптомы гриппа В назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что при таком инфекционном заболевании основная нагрузка ложится на голосовые связки.

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