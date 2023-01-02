Нутрициолог объяснила важность употребления теплой воды натощак

Важность употребления теплой воды натощак объяснила в беседе с «Мослентой» дипломированный нутрициолог Анастасия Разбойникова. Она подчеркнула, что важно также уделять внимание чистоте и качеству жидкости.

«Все начинается с воды, поэтому ее употребление сразу после пробуждения — одно из главных правил заботящегося о своем здоровье человека. Очень важно, чтобы вода была именно теплой, но при этом не обжигала. Можно с вечера налить ее в термокружку и поставить рядом с кроватью, можно встать и подогреть чайник — кому как удобнее», — объяснила Разбойникова.

Специалист уточнила, что начать можно с одного стакана теплой воды натощак, после чего изо дня в день чуть увеличивать дозу. В итоге нужно прийти к тому, чтобы выпивать по два стакана чистой теплой воды каждое утро.