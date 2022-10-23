Синоптики предупредили об аномально теплом ноябре в Москве

Об аномально теплом ноябре в столице предупредили синоптики в разговоре с «Вечерней Москвой». Подробнее о погоде в последний месяц осени рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура ожидается выше климатической нормы. Обычно уже в первых числах этого месяца средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки ноль градусов. Что касается осадков, пока можем прогнозировать только на конец октября: ожидаются дожди и мокрый снег», — сообщила Позднякова.

В Гидрометцентре России отметили, что максимальная дневная температура в ноябре составит 3-4 градуса тепла, а минимальная ночная опустится до четырех градусов мороза. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

«Среднесуточная температура будет постепенно снижаться. От двух градусов тепла в начале ноября до четырех градусов мороза в конце. В третьей декаде ноября также может сформироваться снежный покров высотой пять сантиметров», — рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов назвал дату прихода дневных заморозков в Москву и Подмосковье. «Достаточно крепкие заморозки в Москву и Подмосковье придут уже к 24-25 числу. В то же время к 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов», — сообщил синоптик.