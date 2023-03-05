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12:50, 05 марта 2023
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Вильфанд пообещал москвичам весеннее потепление в конце марта

Вильфанд пообещал москвичам весеннее потепление в конце марта
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Ленте.ру» пообещал москвичам, что весеннее потепление придет в Москву в конце марта.

«Устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта», — сказал синоптик.

Метеоролог отметил, что март считается зимним месяцем, из-за чего не стоит ждать теплой погоды с наступлением календарной весны. По его словам, сезоны меняют друг друга постепенно.

Ранее прогноз на март дал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что первого весеннего тепла столичным жителям стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода установится лишь в конце первой декады апреля.

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