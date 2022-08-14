Педиатр привела порядок действий при тепловом ударе у ребенка

Порядок действий при тепловом ударе у ребенка привела в своем Telegram-канале врач-педиатр Анна Левадная. По ее словам, до приезда врачей пострадавшему необходимо охлаждение в прохладном помещении.

«При правильном оказании помощи ребенку становится лучше через несколько часов», — заявила Левадная.

Она порекомендовала как можно быстрее перенести получившего тепловой удар в тень или прохладное помещение, там уложить, поднять ему ноги, снять с него одежду и обливать прохладной водой или обтирать влажной тканью. При возможности, использовать лед, обязательно обернутый полотенцем, сочетать это с обдуванием тела вентилятором. Можно расположить охлаждающие пакеты в области паха, подмышечной впадине.

«Все вышеперечисленное продолжать, пока температура тела ребенка не понизится до 38,5 градуса. Важно обеспечить свежий воздух и дать ребенку пить глюкозо-солевые растворы в течение четырех-шести часов после удара», — уточнила врач.

Если у ребенка есть неврологические нарушения или он теряет сознание, а также в сомнительных случаях Левадная порекомендовала срочно вызывать скорую помощь. Она добавила, что жаропонижающие в данном случае не нужны, так как не «работают» при перегревании.

Ранее Левадная перечислила основные признаки теплового удара у ребенка. По ее словам, специфических симптомов в данном случае нет, поэтому приходится «осторожно отличать» тепловой удар от других проблем, сопровождающихся повышением температуры.