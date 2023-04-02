Жителям Москвы пообещали теплую погоду

Благоприятную и теплую погоду жителям Москвы пообещал на следующей неделе руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Лентой.ру» синоптик спрогнозировал отсутствие заморозков в ночное время суток и небольшие осадки.

В течение недели в столице ожидается в среднем около десяти градусов тепла днем и до плюс пяти градусов ночью. Основные осадки придутся на вторник и среду, 4 и 5 апреля. Ожидается преобладание облачной погоды, но солнце тоже будет иногда пробиваться, отметил метеоролог. Специалист добавил, что перепады температуры будут маловероятны.

Ранее о возвращении «арктических вторжений» в апреле москвичей предупредил синоптик Михаил Леус. Они ожидаются во второй и третьей декаде месяца.