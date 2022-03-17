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Стало известно о посещаемости Алисы Тепляковой занятий в МГУ

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Стало известно о посещаемости Алисы Тепляковой занятий в МГУ
Кадр: НТВ / YouTube

На психологическом факультете МГУ начался второй семестр. О том, посещает ли занятия Алиса Теплякова, стало известно изданию «KP.RU».

Последним днем для пересдач «хвостов» зимней сессии было объявлено 12 марта. Из-за эпидемиологических условий время для дополнительных экзаменов продлили на три недели. Девятилетняя студентка проходила испытания по индивидуальному плану, завалив экзамен по введению в психологию.

На факультете сообщили, что Теплякова не появляется в вузе. «Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают», — прокомментировали на психфаке вопрос о том, сдала ли девочка сессию. В учебной части добавили, что индивидуальный план обучения студентки невозможно составить из-за ее отсутствия.

Ранее отец Тепляковой обвинил МГУ в травле дочери. Мужчина заявил, что сотрудники учебного заведения делали все, чтобы девочка прекратила свое обучение в вузе.

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