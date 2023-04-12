10-летняя Алиса Теплякова показала лицо с ярким макияжем

Фотографии 10-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, на которых она изображена с ярким макияжем, опубликовал ее отец в семейном блоге.

На снимках Теплякова позирует с распущенными волосами и ярко накрашенными губами. Глаза девочки подведены черным карандашом.

Не все комментаторы оценили макияж юной знаменитости. «Надеюсь, это фильтры», — отметил один из фолловеров. «Вас что-то не устраивает? Нет, это не фильтры, это Алиса. Алиса очень красивая девочка. Это не считая того, что она еще и очень умная», — заступился Тепляков за дочь. Однако некоторые юзеры поддержали студентку, напомнив, что многие девочки впервые пробуют краситься в ее годы.

Ранее стало известно, что Алиса и ее младший брат Хеймдалль установили новый рекорд. Титулы рекордсменов дети получили за набранные при обучении в вузе зачетные единицы: за семестр у Алисы их 145, у Хеймдалля — 60.