Юные студенты Тепляковы попали в реестр рекордов России

Москвичи Евгений и Наталия Тепляковы официально зарегистрировали достижения своих детей, 10-летней Алисы и 9-летнего Хеймдалля, на специальной платформе «Реестр рекордов России». Об успехах юных студентов их родители сообщили в своем блоге.

«Поздравляем Алису и Хемика!» — написали они. Публикацию многодетные москвичи подкрепили скриншотами с сайта реестра.

Титулы рекордсменов дети получили за набранные при обучении в вузе зачетные единицы: за семестр у Алисы их 145, у Хеймдалля — 60.

«Это значит, что дети не просто могут учиться в вузах, они могут учиться быстрее и лучше, чем предполагает стандартная программа», — отметили Тепляковы.

Ранее Тепляковы нашли объяснение массовому выпадению детей из окон весной.