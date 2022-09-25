Тепляковы сообщили о подготовке третьего ребенка к аттестации

О подготовке третьего ребенка к аттестации сообщили в своем блоге родители десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и шестерых ее братьев и сестер — Евгений и Наталия Тепляковы.

«Дети (уже двое) в вузах спокойно учатся, сливов нет, оба спокойно окончили школу, оба сдали все экзамены, ЕГЭ, ОГЭ, сочинение, собеседование... Никаких вопросов ни у кого из официальных лиц. Третий ребенок потихоньку к аттестациям готовится», — написали многодетные супруги.

По словам Тепляковых, «система работает»: дети могут успешно оканчивать школы в семь-восемь лет, могут успешно учиться в вузах и осваивать вузовские программы «хоть по психологии, хоть по педагогике, хоть по физике с математикой и программированием». «Если вуз настроен их учить, разумеется», — подчеркнули они.

Ранее родители десятилетней Алисы Тепляковой пожаловались на современную молодежь. Они вспомнили, что раньше представители нового поколения тусовались, придумывали себе ники — их настоящие имена знали единицы. «А сейчас серость одна», — заявили они.