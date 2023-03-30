Тепляковы нашли объяснение массовому выпадению детей из окон весной

Причину массового выпадения детей из окон весной нашли известные москвичи Евгений и Наталия Тепляковы. В личном блоге родители юной студентки МГУ Алисы и семерых ее братьев и сестер объяснили возрастающую весной частоту несчастных случаев чрезмерным отоплением квартир.

«Опять весна, опять радостное солнышко, опять отопление, опять открытые окна, опять дети падают из окон», — написали многодетные москвичи.

Тепляковы призвали городские службы не только красить канализационные люки и перекладывать тротуарную плитку, но и регулировать отопление. «Детей в России и так очень мало», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось о рождении в семье Тепляковых восьмого ребенка. Младенец получил необычное имя.