Тепляковы ответили на слухи о студенческой жизни своей десятилетней дочери Алисы

На слухи о студенческой жизни своей десятилетней дочери Алисы ответили в своем блоге многодетные москвичи Евгений и Наталия Тепляковы. Они опровергли информацию о ее отчислении из МГУ, а также об учебе в Беларуси и Никарагуа.

«Алиса, по разным данным, учится в МИРЭА, ВШЭ, МАДИ, МПГУ, МГППУ, РУДН, МИФИ, в одном из вузов Севастополя... Странно, что в Гнесинке никто не слил. А, и все в один голос утверждают, что ее якобы отчислили из МГУ», — отметили Тепляковы. Они призвали своих подписчиков не верить ни одному из этих слухов.

«Ни в Никарагуа, ни в Беларуси, ни в Японии, ни в Греции Алиса тоже не учится и никогда не училась. Фактам нужно доверять, фактам, а не сливам фейковым», — подчеркнули многодетные москвичи.

По их словам, десятилетняя Алиса по-прежнему учится в МГУ. И недавно она установила официально зарегистрированный рекорд по количеству сданных зачетов и экзаменов.

Ранее Тепляковы опубликовали фото десятилетней дочери с ярким макияжем.