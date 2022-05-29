Терапевт рассказал о вероятности заразиться инфекцией в больницах

О том, какими заболевания можно заразиться при посещении больницы изданию URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По его словам, с большей вероятностью человек может заразиться респираторными заболеваниями от пациентов, которые пришли на прием с симптомами. Также существуют «внутрибольничные инфекции», которые могут быть опасны для пациентов.

«Чаще всего — это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Они очень устойчивы именно в больнице, бороться с ними приходится очень серьезно», — предупредил Звонков, уточнив, что этой инфекций люди заражаются редко. Но если инфекцию обнаружили, для борьбы с ней могут даже закрыть медучреждение, чтобы провести косметический ремонт.

«Штукатурку со стен сдирают и все обрабатывают. Инфекция поселяется прямо в масляной краске, в бетоне», — объяснил он. Для профилактики в больницах стоят фильтры, ультрафиолетовые облучатели и проводится постоянная уборка.

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