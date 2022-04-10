Стало известно о создании теста на иммунитет к COVID-19 после назальной вакцины

Стало известно о создании тест-системы на иммунитет к COVID-19 после назальной вакцины. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По словам микробиолога, на данный момент требуется только расширить применение системы в инструкции. Тест создан на основе зарубежных разработок и адаптирован под новый препарат. Уточняется, что он не требует дополнительной регистрации.

Гинцбург отметил, что с помощью данной системы можно будет определять присутствие иммуноглобулинов прямо в слизистых оболочках.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн перечислил преимущества назальной вакцины от COVID-19.