00:14, 04 мая 2023
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Организатор известного фестиваля рассказал о дружбе с лидером The Hatters
Организатор фестиваля «Дикая Мята» Клюкин рассказал о знакомстве с группой The Hatters.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
О знакомстве с группой The Hatters и дружбе с ее лидером в интервью «Мосленте» рассказал организатор известного фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин. По его словам, они познакомились с Юрием Музыченко шесть лет назад и начали дружить семьями.
Собеседник «Мосленты» признался, что ему неподдельно нравится творчество The Hatters и он всегда следит за новинками группы. Клюкин отметил, что нередко бывает и такое, что Музыченко выпьет алкоголь и звонит ему ночью. В ответ делает и организатор «Дикой Мяты» может позвонить другу в четыре утра.
Ранее стали известны подробности проведения фестиваля «Дикая Мята» в Тульской области летом 2023 года.