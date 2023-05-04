Организатор известного фестиваля рассказал о дружбе с лидером The Hatters

О знакомстве с группой The Hatters и дружбе с ее лидером в интервью «Мосленте» рассказал организатор известного фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин. По его словам, они познакомились с Юрием Музыченко шесть лет назад и начали дружить семьями.

Собеседник «Мосленты» признался, что ему неподдельно нравится творчество The Hatters и он всегда следит за новинками группы. Клюкин отметил, что нередко бывает и такое, что Музыченко выпьет алкоголь и звонит ему ночью. В ответ делает и организатор «Дикой Мяты» может позвонить другу в четыре утра.

Ранее стали известны подробности проведения фестиваля «Дикая Мята» в Тульской области летом 2023 года.