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10:18, 30 октября 2022
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В Москве собака загрызла хозяина во время приступа эпилепсии

В Москве собака загрызла хозяина во время приступа эпилепсии
Фото: Mark Carlo Allones / Unsplash

Собака породы стаффордширский терьер загрызла своего 37-летнего хозяина во время того, когда у него случился приступ эпилепсии. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает РЕН ТВ. Нападение животного произошло в квартире на Синявинской улице на севере Москвы.

Стало известно, что во время приступа мужчина прикусил язык и у него пошла кровь. Учуяв ее запах, собака набросилась мужчину и вцепилась ему в шею. Отпугнуть животное удалось сожительнице хозяина пса, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее сообщалось, что семья в Москве купила взрослую собаку породы кане-корсо. При неизвестных обстоятельствах животное напало на 15-летнюю девочку и ее мать. Прибывшим на место правоохранителям пришлось ликвидировать собаку.

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