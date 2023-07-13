47-летняя Тина Канделаки опубликовала селфи из тренажерного зала

Селфи из тренажерного зала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала 47-летняя телеведущая Тина Канделаки.

Знаменитость похвасталась стройной фигурой: на фото она одета в спортивный топ и короткие шорты. «Как прошла половина лета, как успехи? Похудели к сезону? Выложили то самое фото в купальнике?» — спросила у подписчиков Канделаки.

«Все стабильно, так же любуюсь фигуркой Тинатин Гивиевны и обещаю себе начать все завтра!», «Тина наша красота», — написали поклонники знаменитости в комментариях.

Ранее 54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике из поездки на Курилы.