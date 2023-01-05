Люди
20:05, 05 января 2023
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Тодоренко рассказала о своих заветных желаниях на 2023 год

Тодоренко рассказала о своих заветных желаниях на 2023 год
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О своих заветных желаниях на 2023 год рассказала в личном Telegram-аккаунте телеведущая Регина Тодоренко. Она решила прибегнуть к особой практике по реализации задуманного и попробовала написать 100 желаний.

«Так, базируясь на моей сотне, к концу 2023 года я должна поучаствовать в турнире по бальным танцам, дать фортепианный концерт, купить три квартиры и запустить три продюсерских проекта», — написала знаменитость.

Она отметила, что поначалу в ее список входила всякая «чушь типа просмотра сериала и покупки лампы», и только после 30-го пункта она осознала уместность даже нереальных желаний. По словам Тодоренко, она уже начала организовывать и воплощать свои мечты в жизнь.

Ранее психолог призвала продолжать традицию давать себе новогодние обещания. По статистике, большинство людей не следуют праздничным зарокам и со временем возвращаются к прежним привычкам, однако специалист все равно рекомендовала не отказываться от этого обычая.

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